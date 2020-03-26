Conor McGregor'dan 1 milyon euro (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

Jose Mourinho

İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, corona virüs nedeniyle lige ara verilen dönemi yaşlılara yardım ederek geçiriyor. Portekizli teknik adam son olarak Tottenham'ın antrenman sahasının yakınlarında bulunan ve yaşlılara hizmet veren Age UK ve Love Your DoorStep derneklerine yardım ederken görüntülendi. Tecrübeli teknik adam yaşlılar için derneklere gönüllü olarak yardım etmenin yanı sıra yiyecek ve maddi yardımda da bulundu.

"SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ"

Jose Mourinho Love Your Doorstep yardım derneğine yaptığı açıklamada, "Age UK Enfield ve Love Your DoorStep Enfield kurumlarına yardımcı olmak için buradayım. Sizler de yemek, para yardımlarında bulunabilir ve elbette ki gönüllü olarak destek verebilirsiniz" mesajını verdi.

MESAFELİ FOTOĞRAF

Potekizli teknik adamı sokakta yardım paketini ulaştırırken görenler ise, mesafeyi koruma kuralını da unutmadan, Mourinho'yla birlikte fotoğraf çektirdi..