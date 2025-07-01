Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var

Sonuçlar, havalı insanların kültürler üstü bir şekilde benzer niteliklerle ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Buna göre “iyi” insanlar daha uyumlu, sıcak, vicdanlı ve geleneksel olarak algılanırken; “cool” insanlar daha dışa dönük, maceraperest, açık fikirli, özerk ve güçlü olarak tanımlandı.



Araştırmanın eş baş yürütücülerinden Dr. Todd Pezzuti, “Herkes havalı olmak ya da en azından havalı olmama damgasından kaçınmak istiyor. Toplumun havalı insanlara ihtiyacı var çünkü onlar normlara meydan okuyor, değişime ilham veriyor ve kültürü ileri taşıyor,” dedi.





