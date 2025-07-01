Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var
Cool olmanın ne anlama geldiği konusunda dünya genelinde şaşırtıcı bir fikir birliği olduğu ortaya çıktı.
Journal of Experimental Psychology: General dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin havalı insanları benzer özelliklerle tanımladığını gösteriyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; ABD, Avustralya, Şili, Çin, Almanya, Hindistan, Meksika, Nijerya, İspanya, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye gibi 12 farklı ülkede, 2018–2022 yılları arasında yaklaşık 6.000 katılımcıyla yürütülen çalışmada, katılımcılardan “havalı”, “havalı olmayan”, “iyi” veya “kötü” olduğunu düşündükleri bir kişiyi hayal etmeleri istendi. Ardından, bu kişilerin kişilik özellikleri ve değerleri değerlendirildi.