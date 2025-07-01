Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var

Cool olmanın ne anlama geldiği konusunda dünya genelinde şaşırtıcı bir fikir birliği olduğu ortaya çıktı.

Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var - 1


Journal of Experimental Psychology: General dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin havalı insanları benzer özelliklerle tanımladığını gösteriyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; ABD, Avustralya, Şili, Çin, Almanya, Hindistan, Meksika, Nijerya, İspanya, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye gibi 12 farklı ülkede, 2018–2022 yılları arasında yaklaşık 6.000 katılımcıyla yürütülen çalışmada, katılımcılardan “havalı”, “havalı olmayan”, “iyi” veya “kötü” olduğunu düşündükleri bir kişiyi hayal etmeleri istendi. Ardından, bu kişilerin kişilik özellikleri ve değerleri değerlendirildi.

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Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var - 2

Sonuçlar, havalı insanların kültürler üstü bir şekilde benzer niteliklerle ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Buna göre “iyi” insanlar daha uyumlu, sıcak, vicdanlı ve geleneksel olarak algılanırken; “cool” insanlar daha dışa dönük, maceraperest, açık fikirli, özerk ve güçlü olarak tanımlandı.

Araştırmanın eş baş yürütücülerinden Dr. Todd Pezzuti, “Herkes havalı olmak ya da en azından havalı olmama damgasından kaçınmak istiyor. Toplumun havalı insanlara ihtiyacı var çünkü onlar normlara meydan okuyor, değişime ilham veriyor ve kültürü ileri taşıyor,” dedi.


Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var - 3

Bir diğer araştırmacı Caleb Warren ise, havalı insanların genellikle sempatik ya da takdire şayan olarak algılandığını belirtti: “Bu yönleriyle iyi insanlara benzeseler de, aynı zamanda hazcı ve güçlü olmak gibi daha farklı özellikler de taşıyorlar.”


Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var - 4

Araştırmacılar, moda, müzik ve sinema gibi küresel popüler kültür unsurlarının etkisiyle “cool” kavramının dünya genelinde benzer değerlerle şekillenmeye başladığını, daha geniş kitlelere hitap eden bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.


Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var - 5

PEKİ GERÇEKTEN COOL OLMAK NE DEMEK?

Araştırmacılar bu soruya yanıt vermeye başladıklarını söylüyor. Ancak bir gerçek var ki; dünyanın neresine giderseniz gidin, havalı insanların dikkat çekici bir ortak noktası var: özgünlük, dışavurum ve etki gücü.


Cool biri misiniz? 3 ortak nokta var - 6

COOL İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

  • Kendine Güvenleri Yüksektir
  • Rol yapmazlar, oldukları gibidirler.
  • Dramadan Uzak Dururlar
  • Giyimleri, konuşma biçimleri, beden dilleri özgündür.
  • Sadece konuşmakla kalmaz, karşısındakini dinlemeyi bilirler.
  • Mizah anlayışları zekice ve doğal olur.
  • Stresli ortamlarda bile panik yapmazlar.
  • İnsanları oldukları gibi kabul ederler.
  • Sevdiği şeyin peşinden gitmekten çekinmezler.
  • Her şeylerini hemen açık etmezler, gizemlidirler.
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