Corona günlerinde doktorlara hastanede düğün

15.04.2020 - 07:35 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 07:45
Corona virüs salgını herkesin planlarını değiştirmesine, iptal etmesine yol açtı. Buna düğün de dahil. Ama her zaman bir B planı olabilir.
ABD’li doktorlar Shelun Tsai ve Michael Sun’ın da düğünü corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Ama Duke Üniversitesi Hastanesi’nin çalışanları onlar için tam da salgın günlerine uygun, sosyal mesafeli bir temsili düğün hazırladı.
Damadın görüntülü telefon uygulamasıla katıldığı düğünde gelin de hastane giysilerinden yapılma bir gelinlik giydi.
Bazı hastane çalışanları gelinin nedimeleri oldu.
Eldeki malzemelerden gelinliğe kuyruk, gelinin eline de çiçek yapıldı.
Hastane çalışanları sembolik hastane düğünü fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Okul yıllarında tanışan ve her ikisi de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan çift, gerçek düğünlerini ekim ayına erteledi.
Gelin Shelun Tsai, hastane düğünüyle ilgili ABC News’e konuşarak “Harikaydı. Arkadaşlarımızın bu çabası bizim için çok anlamlıydı” dedi.