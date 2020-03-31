Corona günlerinde müzik dinleme değişimleri

İnsanların dünya genelinde corona önlemleri kapsamında evlere çekilmesiyle birlikte Spotify, müzik ve podcast dinlenmelerinde birçok açıdan değişim yaşandığını gözlemledi. Dinleme alışkanlıklarındaki değişimler, süreler ve kategoriler detaylı olarak açıklandı.

Abone ol Paylaş







31.03.2020 - 12:40

Günlük işe gidip gelme rutini içinde isanların arabasında müzik ve podcast dinleme saatleri daha az olarak ölçümlenirken, evden çalışma oranının artmasıyla, çok daha fazla insan müzik ya da podcast içeriklerini bilgisayar, televizyon, akıllı hoparlör ve oyun konsolları gibi cihazlar üzerinden dinlemeler arttı.

Ayrıca yemek pişirme ve ev işi temalı çalma listelerinde de artış var. Bu da insanların, bir araya gelme/buluşma odaklı müzikler yerine öncelikle aile ve evdeki işlere yönelik tercihler yaptığını gösteriyor. Meditasyon veya pozitif düşünce gibi kişisel gelişim podcast yayınlarında da artış yaşanıyor.

Kullanıcılar her şeyi tek bir yerde bulmalarına yardımcı olmak üzere COVID-19 sekmesi oluşturdu. Kullanıcılar, Coronavirus: Fact vs. Fiction (CNN), Coronavirus Global Update (BBC) ve Don’t Touch Your Face (Foreign Policy) gibi podcast yayınlarına sık sık göz atıyor.

Kullanıcılar kendilerine zaman ayırıyor ve sağlıkları ile iyi düşüncelerini en üst düzeyde tutmak şu aralar öncelikleri. Çok sayıda insan geçen hafta, Sağlık & Fitness ve Lifestyle & Sağlık temalı podcast yayınlarını da dinledi. Kullanıcılar ayrıca, “yemek pişirme” ve “yemek tarifleri” gibi kelimeler içeren podcast yayınlarına ilgi gösterdiler.

Bu zaman zarfında ortaya çıkan bir başka eğilim de şu yönde: Kullanıcılar kendi çalma listelerine daha chill müzikler ekliyor yani daha akustik, daha az dansa yönelik ve daha önce eklenen müziklere göre daha az enerjili müzikler. Buna ek olarak, daha enstrümantal, vokal sesi yerine enstrüman seslerinin ön planda olduğu müzikler tercih ediliyor.

İnsanların paylaşılan müzikler üzerinden birbirleriyle temasa geçiren ve sanal müzik seansları yapmalarına imkan veren ortak çalma listelerinde artış gözlemleniyor.

Turne ve konserlerin iptal edildiği bu günlerde, çoğu sanatçı online olarak canlı konserlerde sahne almaya başladı. Bunun akabinde kullanıcılar, aynı canlı konserlerde olduğu gibi sanatçıların online konserlerini ve sanatçının şarkılarını dinlemeye devam ediyor.

James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard, Chloe x Halle, Code Orange ve Jewel gibi sanatçılar, bugüne kadar dinlenme oranı artan isimden bazıları.

Paylaş





