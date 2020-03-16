Corona nedeniyle kaçtı sanılan Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı'na dönüyor

ntv.com.tr 16.03.2020 - 09:51
Dün İngiliz basınında Kraliçe II. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nı terk ettiği ve programını iptal ettiği haberleri yer almıştı.
Her zaman olduğu gibi pazar günü Windsor’da kilise ayinine katılan Kraliçe’nin programına devam etmek için bugün Buckingham Sarayı’na döneceği belirtildi.
Daily Mail’de yer alan haberde, 93 yaşındaki Kraliçe’nin her zaman olduğu gibi hafta sonunu Windsor’da geçirip ardından Londra’da toplantılarına ve programına döneceği yazıldı.
Saraydan bir kaynak, Kraliçe’nin corona virüs korkusu nedeniyle Buckingham Sarayı’nı terk ettiği iddiasını reddetti. Dün konuşan kaynak, “Kraliçe’nin her zamanki gibi yarın Buckingham Sarayı’na gelmesini bekliyorum” dedi.
93 yaşındaki Kraliçe’nin 98 yaşındaki eşi Prens Philip ile birlikte Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındığı iddia edilmişti.
Saray yetkilileri, İngiliz basınına konuşarak, “Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Kraliçe, ayrılana kadar sarayda pek çok kişiyle buluştu. Ancak 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor” bilgisini vermişti.
Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretlerinin virüs salgını nedeniyle ertelendiği, ayrıca Kraliçe’ye her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği geleneksel bahçe partisini de hazirana ertelemesinin tavsiye edildiği iddia edilmişti.