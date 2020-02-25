Corona virüs BTS’i de etkiledi

Sanat ve moda dünyasını da etkilemeye başlayan Corona virüsü K-Pop grubu BTS’i de etkiledi. Grup albüm lansmanında hayranlarına boş salonda seslendi.

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25.02.2020 - 10:28

Güney Kore’de sık görülmeye başlayan Corona virüsü, BTS’in yeni albüm tanıtımı için hazırlanan basın toplantısını da etkiledi. Ünlü grup, pazartesi günü hayranlarına boş bir salondan canlı yayınla seslendi ve “Kendilerine dikkat etmelerini” istedi.







AFP’nin aktardığına göre; Basın açıklamasını salgının gölgesinde, Youtube üzerinden gerçekleştiren grup üyeleri, gazetecilerin önceden belirlenen sorularını yanıtladı.







Grubun önde gelen üyelerinden Jimin, “Bu günlerde herkesin aklını kurcalayan, sağlık. Benliğinizle yüzleşmeye ve kendinizi sevmeye yönelik mesajlarımız da ancak sağlıklı olduğunuzda mümkün” dedi.







K-pop’un en ünlü gruplarından BTS, Map of the Soul: 7 adlı 4. albümünü cuma günü yayımlamıştı. Albüm, henüz piyasaya çıkmadan 4 milyon sipariş almış ve en fazla ön sipariş alan albüm unvanını kazanmıştı.







Güney Kore şimdiye kadar 800’den fazla Corona virüs yaşandığını doğruladı. Bu rakam Güney Kore’nin, Çin dışında virüsün en çok görüldüğü ülke olduğu anlamına geliyor.







Çin sineması Corona virüsü nedeniyle birçok filmi rafa kaldırırken, James Bond'un yeni filminin Çin prömiyeri de iptal edilmişti.







İtalya'ya da sıçrayan corona virüsü nedeniyle Venedik Karnavalı'nın iptal edilme kararını ardından, dünyaca ünlü moda devi Armani de Milano Moda Haftası kapsamında yapacağı büyük defilede son dakika değişikliğine gitti. Armani, tarihinde ilk kez sağlık tehlikesi nedeniyle defileyi boş salonda sergilemişti.