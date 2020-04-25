Corona virüs döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler
Dünyada 2 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs için uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Hollywood'un ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Başlarda durumu ciddiye almayan Ben Affleck ve sevgilisi Ana de Armas bile tepkiler sonrası maske takmaya başladı. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
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