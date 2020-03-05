Corona virüs gösteri dünyasını vurmaya devam ediyor (Müzeden filme, defileden konsere)

Çin'de başlayan ve çeşitli ülkelere yayılmaya devam eden corona virüsü sanat ve modayı da vurdu. İşte ertelenen filmlerden, iptal edilen defilelere gösteri dünyasından corona virüs yansımaları...

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ntv.com.tr 05.03.2020 - 14:55

Corona virüsü , olumsuz anlamda Çin'in eğlence endüstrisi üzerinde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

Çin sinemaları kapandı ve birçok gişe rekorları kıran filmin gösterimi ertelendi. Ülkedeki tema parkları da büyük zarar gördü ve Şanghay'daki Disneyland kapatıldı.

James Bond filmi No Time To Die filminin Çin galası için devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle iptal kararı alındı.

Ayrıca 3 Nisan 2020'de seyirciyle buluşacak filmin vizyon tarihi de değiştirildi. Bu kararın ardından gözler Black Widow ve Mulan gibi büyük bütçeli filmlerin vizyon tarihine çevrildi. Zincirleme etkinin kasım filmlerinin tarihini bile değiştirme ihtimali gündeme geldi.

Yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörüne sahip ülkesi olan Çin, corona virüs nedeniyle 214 milyon dolarlık hasılat kaybı yaşadı. Ülkede sinema salonlarını açmak ve film çekmek katı kurallara bağlandı.

Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle 1 milyar dolar gişe kaybı yaşanacağı tahmin ediliyor.

İlk Star Wars dizisi The Mandalorian'da gösterilen Bebek Yoda karakterinin daha piyasaya çıkmadan ön sipariş usulüyle satılan oyuncakları, corona virüs salgınından etkilendi. Çin’deki karantina, oyuncak üretimini zora soktu. CNN Business’in haberine göre, oyuncak üreticisi Hasbro, Çin’deki karantina ve seyahat kısıtlaması nedeniyle işçilerin Bebek Yoda oyuncağı üretimi yapamadıklarını açıkladı.

İtalyan moda devi Gucci, corona virüs salgını nedeniyle 18 mayısta San Francisco'da düzenlenecek tanıtımını iptal ettiğini duyurdu.

İsveç kraliyet ailesi bu hafta düzenleyeceği akşam yemeği resepsiyonunu corona virüs salgını nedeniyle iptal etti. Kral Carl 16. Gustaf ve Kraliçe Silvia, İsveç’in başkenti Stockholm’deki kraliyet sarayında verecekleri ve yaklaşık 150 davetlinin katılacağı resmi yemeği erteledi.

Fransa’da, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, sağlıklarından endişe eden müze görevlileri çalışmayı reddettiği için iki gündür kapılarını kapatma kararı aldı.

Ünlü yönetmen Wong Kar-Wai tarafından, Jin Yucheng’in 2012'de yayımlanan aynı isimli romanından sinemaya uyarlanacak Blossoms filminin çekimleri de corona virüs engeline takıldı. In the Mood for Love ve 2046 ile tematik bağı olduğunu açıklanan ve dört yıl boyunca senaryo çalışması yapılan filmin çekimleri askıya alındı.

Son olarak merakla beklenen Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimleri de durduruldu.

Corona virüsü K-Pop grubu BTS’ i de etkiledi. Grup albüm lansmanında hayranlarına boş salonda seslendi. Ünlü grup, hayranlarına boş bir salondan canlı yayınla seslendi ve “Kendilerine dikkat etmelerini” istedi.

İtalya'ya da sıçrayan corona virüsü nedeniyle Venedik Karnavalı'nın iptal edilme kararını ardından, dünyaca ünlü moda devi Armani de Milano Moda Haftası kapsamında yapacağı büyük defilede son dakika değişikliğine gitti. Armani, tarihinde ilk kez sağlık tehlikesi nedeniyle defileyi boş salonda sergiledi.

Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid de ülkesine döndü. Hadid, uçakta çektiği maskeli bir pozunu da Instagram sayfasından paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Corona virüsün tedavisini bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ise Chan, karantinaya alınanlar arasında değil olayın gerçekleştiği mekana yarım saatlik uzaklıktaki başka bir restorandaydı. Son yapılan yapılan açıklamada, yetkililer efsane oyuncunun karantina iddialarını yalanladı. Chan de karantinada değildim "İyiyim" mesajı verdi.

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