Corona virüs gösteri dünyasını vurmaya devam ediyor (Müzeden filme, defileden konsere)

ntv.com.tr 05.03.2020 - 14:55 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 14:56
İtalyan moda devi Gucci, corona virüs salgını nedeniyle 18 mayısta San Francisco'da düzenlenecek tanıtımını iptal ettiğini duyurdu.
Geçtiğimiz haftalarda Corona virüsün tedavisini bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ise Chan, karantinaya alınanlar arasında değil olayın gerçekleştiği mekana yarım saatlik uzaklıktaki başka bir restorandaydı. Son yapılan yapılan açıklamada, yetkililer efsane oyuncunun karantina iddialarını yalanladı. Chan de karantinada değildim "İyiyim" mesajı verdi.