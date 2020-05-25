Corona virüs salgını düğünleri de değiştirdi

Dünyayı saran yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını, düğünleri de etkiledi. Gelinle damat da maskeli, düğüne katılan sayılı davetli de. Sosyal mesafenin korunduğu ve kalabalıklardan uzak, hatta uzaktan görüntülü bağlantı yoluyla katılımın gerçekleştiği düğünler, salgın sonrası yeni hayatın gerçekleri. İşte dünyanın farklı yerlerinden maskeli, eldivenli ve sosyal mesafeli düğün manzaraları...

25.05.2020 - 17:00

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