Corona virüs salgınından sonra İsveç'te tek kişilik restoran açılıyor

ntv.com.tr 28.04.2020 - 09:46 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:51
İsveç’te corona virüs salgını sonrası sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanamadı.
İsveç'teki barlar, restoranlar ve kafeler müşterilere hizmet vermeye devam ediyor. Ancak çoğu sosyal mesafeyi güçlendirmek için bazı masaları hizmet dışı bırakıyor.
İçlerinden biri ise ilginç bir uygulama başlatarak, sosyal mesafe kavramını üst boyuta taşıyor. Restoran, iple ulaştırılan bir sepet aracılığıyla, boş arazide yer alan masada, günde sadece bir müşteriye hizmet verecek.
Bord för En, yani Bir Kişilik Masa adlı restoran 10 Mayıs’ta açılacak, 1 Ağustos’a kadar hizmet verecek.