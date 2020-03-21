Corona virüs sonrası kelle paça ve işkembe satışları patladı

Anadolu Ajansı 21.03.2020 - 12:26
Dünya genelinde 11 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün Türkiye'de de görülmesini ardından salgına karşı önlemler artarken, vatandaşları da bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek yiyeceklere, dengeli ve sağlıklı beslenmeye yöneltti. Önlemlerini artıran vatandaşlar, kış aylarında daha çok tercih edilen, "şifa kaynağı" olduğu belirtilen ve sakatattan yapılan çorbaları daha çok tüketmeye başladı. Bu çorbaların başında da bazı uzmanların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüsten koruduğunu savunduğu kelle paça geliyor.
Ayrıca, salgın nedeniyle dışarıda yemek yerine kendisi alıp evde pişirmeyi tercih eden vatandaşların talepleri, kasaplardaki sakatat satışlarının da artmasını sağladı. Bu arada, bazı uzmanlar bağışıklık sistemini korumak için kelle paçanın tek başına yetersiz kalacağı, fazla tüketilmesi halinde çeşitli hastalıklara neden olabileceği görüşünde.
İstanbul İşkembe Çorbacıları, Sakatatçılar, Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz de sakatat çorbalarının türlerini kelle paça, ayak paça ve işkembe olarak sıraladı.