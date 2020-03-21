Corona virüs sonrası kelle paça ve işkembe satışları patladı

Dünya genelinde 11 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü n Türkiye'de de görülmesini ardından salgına karşı önlemler artarken, vatandaşları da bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek yiyeceklere, dengeli ve sağlıklı beslenmeye yöneltti. Önlemlerini artıran vatandaşlar, kış aylarında daha çok tercih edilen, "şifa kaynağı" olduğu belirtilen ve sakatattan yapılan çorbaları daha çok tüketmeye başladı. Bu çorbaların başında da bazı uzmanların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüsten koruduğunu savunduğu kelle paça geliyor.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesiyle vatandaşlar, içerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle immün sistemini güçlendirdiği bilinen kelle paça çorbasının satıldığı restoranlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. İşletme sahipleri, koronavirüs salgınının Çin'den sonra Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye yayılmaya başladığı ocak ve şubat aylarından itibaren satışlarının 2 kat arttığını belirtiyor.

Ayrıca, salgın nedeniyle dışarıda yemek yerine kendisi alıp evde pişirmeyi tercih eden vatandaşların talepleri, kasaplardaki sakatat satışlarının da artmasını sağladı. Bu arada, bazı uzmanlar bağışıklık sistemini korumak için kelle paçanın tek başına yetersiz kalacağı, fazla tüketilmesi halinde çeşitli hastalıklara neden olabileceği görüşünde.

Kelle paçanın yüz yıllardır hem Anadolu'da hem Balkanlar'da sabahları dahil günün her saatinde içildiğini dile getiren Uluceviz, kelle paça çorbasının içinde kelle ve dil eti ile beynin bulunduğunu, istenilen her vitaminin bu çorbanın içerisinde olduğunu söyledi.

İşkembe çorbasının içerisinde bulunan selenyumun da guatr gibi trioid bezi hastalığına iyi geldiğini aktaran Uluceviz, "Vücudun gün içerisinde ihtiyacı olan A ve B12 vitaminlerinin 2 kat fazlası inek, kuzu ve keçi etinde bulunmaktadır. Bunları yiyen yerli yerinde bir hareket yapmış olur. Balık ve yumurtada olan Omega-3'ün 2 katı dilde ve beyinde bulunuyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızın seve seve hiç korkmadan sakatatı tüketmesinde fayda vardır. Onkoloji uzmanlarının da tavsiye ettiği kelle paça ve ayak paçanın mutlaka tüketilmesi gerekir" diye konuştu.