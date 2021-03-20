Corona virüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı

Yeni anne olan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan abisi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca 43 yaşındaki Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronaya yakalandığı öğrenilmişti.

Durumu ağırlaşan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Sunal ailesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.