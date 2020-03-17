Corona virüse yakalanan ‘Bond kızı’ Olga Kurylenko yaşadıklarını anlattı

17.03.2020 - 13:16
Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı.
Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da “Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir. Taksinin kapı kolkunu tutmuş olabilirim, oradan kapmış olabilirim" diye yanıt verdi.
Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu, zaman zaman 38.5'a çıktığını belirterek "Bugün düştü" diye yazdı.