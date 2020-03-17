Corona virüse yakalanan ‘Bond kızı’ Olga Kurylenko yaşadıklarını anlattı

Rol aldığı 2008 yapımı James Bond filmi Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen Kurylenko “Bana iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederim, nezaketinizm altında ezildim. Corona virüs ile ilgili olarak bana en çok yöneltilen soruları yanıtlamak istiyorum” dedi.

Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu, önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: “Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.