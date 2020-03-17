Corona virüse yakalanan ‘Bond kızı’ Olga Kurylenko yaşadıklarını anlattı

James Bond filmi Quantum of Solace’tan ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası yaşadığı deneyimi sosyal medyada anlattı. ‘Bond kızı’ Kurylenko, “Ateşler içinde yanıyordum ama beni hastaneye almadılar” dedi.

17.03.2020 - 13:16

Tüm dünyaya yayılan corona virüs salgınından etkilenen ve dün test sonucunun pozitif çıktığını anlatan oyuncu Olga Kurylenko yaşadıklarını Instagram sayfasında anlattı. Ukrayna doğumlu Fransa vatandaşı 40 yaşındaki oyuncu “Teşekkürler” yazılı bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti ve yaşadığı deneyimi aktardı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.
Rol aldığı 2008 yapımı James Bond filmi Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen Kurylenko “Bana iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederim, nezaketinizm altında ezildim. Corona virüs ile ilgili olarak bana en çok yöneltilen soruları yanıtlamak istiyorum” dedi.
Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu, önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: “Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.

Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı.

Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da “Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir. Taksinin kapı kolkunu tutmuş olabilirim, oradan kapmış olabilirim" diye yanıt verdi.

Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu, zaman zaman 38.5'a çıktığını belirterek "Bugün düştü" diye yazdı.

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