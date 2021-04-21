Corona virüse yakalanan Burak Sergen entübe edildi (Burak Sergen kimdir?)
Corona virüse yaklanan ve ardından enfeksiyonu ile solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen yaptığı açıklamada usta oyuncunun entübe edildiğini açıkladı.
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21.04.2021 - 17:17
Corona virüse yakalanan ve ardından yıoğun bakımda kaldırılan Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında eski eşi Işıl Sergen açıklama yaptı.
Sergen'in davalık olduğu eski eşi, 60 yaşındaki oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi.
Işıl Sergen paylaşımında "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.
Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmış, daha sonra usta oyuncunun 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de coron avirüs teşhisi konulmuştu.
Usta oyuncu son olarak Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veriyordu. Sette çıkan vakaların ardından dizinin çekimleri de durdu ve yeni bölüm yayını da iptal oldu.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Sergen, tiyatro sahnelerinin yıldızı,"Ağır Roman"dan "İstanbul Kanatlarımın Altında"ya unutulmaz filmlerin, "Kara Sevda"dan "Sadakatsiz"e büyük ilgi gören dizilerin iz bırakan oyuncularındandı.
Etkileyici sesi ve güçlü karizmasıyla hafızalarda yer etti.
Burak Sergen, tiyatro sanatçısı Semih Sergen ile opera sanatçısı Serap Sezer'in oğlu olarak 1961'de Ankara'da dünyaya geldi.
Oyuncu Toprak Sergen'in de ağabeyi olan Sergen, 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
Tiyatro sahnelerine "Sessizliğin İçinden" oyunuyla adım atan Sergen, "Hayvan Çiftliği"nden "Budala"ya, "III. Richard"tan "Vahşi Batı"ya günümüze kadar birçok oyunda yer aldı.
Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yapan Sergen, birçok oyunda yönetmenlik de yaptı.
Sergen kariyeri boyunca tiyatronun yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de rol aldı
"İstanbul Kanatlarımın Altında" , "Ağır Roman", "Balans ve Manevra", "Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu" Sergen'in oynadığı filmlerden bazılarıydı.
Sergen son olarak 2010 yapımı "Sultanın Sırrı" filminde "Derviş" karakterine hayat verdi.
Televizyon dizileri serüveninde 2015 yılında Star TV dizisi Karasevda'da canlandırdığı Galip Kozcuoğlu karakteri dönüm noktalarından biri oldu.
Sergen 2017 yılında "Çukur", 2019 yılında ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizilerinde boy gösterdi.
Sanatçı son olarak Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte "Sadakatsiz" dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandırıyordu.
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