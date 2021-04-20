Corona virüse yakalanan Deniz Baysal Yurtçu: Koku alamıyorum

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman

2008 Kainat Güzeli Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile corona virüse yakalandığını duyurdu.

Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu corona virüse yakalandığını duyurmuştu.



39 yaşındaki oyuncu, "Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. (Yapılan testler negatifti.) Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum" mesajını vermişti.