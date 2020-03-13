Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf ve açıklama
Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklamayan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'dan ilk fotoğraf ve açıklama geldi. Hanks yaptığı paylaşımda, "Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. Başarabiliriz" dedi.
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13.03.2020 - 09:16
Corona virüse yakalandığını açıklayan Tom Hanks ve Rita Wilson geçtiğimiz günlerde Corona virüse yakalandıklarını açıklamalarının ardından sosyal medyadan ilk karelerini yayınladı.
Avustralya'da tedavisi devam eden 63 yaşındaki ünlü oyuncu "Merhaba millet. Burada bize iyi bakan herkese teşekkür etmek istiyorum" diyerek bir mesaj yayınladı.
Hanks mesajında şu ifadelere yer verdi: "Covid-19'umuz var ve izole haldeyiz. O yüzden başkalarına yaymıyoruz"
"Uzmanların tavsiyelerini takip ederek, kendimize ve birbirimize dikkat ederek bunu yenmeyi başarabiliriz. Yapabileceğimiz şeyler var, değil mi? Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!"
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