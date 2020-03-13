Corona virüse yakalanan ünlü isimler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Birçok ünlü ismin corona testi pozitif çıktı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandı.
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13.03.2020 - 14:52
TOM HANKS
DANIELE RUGANI - JUVENTUS
SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ
GOBERT & MITCHELL - UTAH JAZZ (BASKETBOL)
NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI
MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)
FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI
CALLUM HUDSON ODOI - CHELSEA
İSHAK CİHANGİRİ - İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN YARDIMCISI
HÜBERS & HORN - HANNOVER
SALVATORE FARINA - İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI
MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA
DAVID SASSOLİ - AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI
TREY THOMPKINS - REAL MADRID (BASKETBOL)
EVANGELOS MARINAKIS - OLYMPIAKOS (OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST TAKIMLARININ SAHİBİ)
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