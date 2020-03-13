Corona virüse yakalanan ünlü isimler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Birçok ünlü ismin corona testi pozitif çıktı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandı.

13.03.2020 - 14:52

TOM HANKS


DANIELE RUGANI - JUVENTUS


SOPHIE TRUDEAU - KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİ
GOBERT & MITCHELL - UTAH JAZZ (BASKETBOL)


NADINE DORRIES - İNGİLTERE SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI
JAROSLAW MIKA - POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI

MIKEL ARTETA - ARSENAL (TEKNİK DİREKTÖR)


FRANCK RIESTER - FRANSA KÜLTÜR BAKANI


CALLUM HUDSON ODOI - CHELSEA


İSHAK CİHANGİRİ - İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ'NİN YARDIMCISI


HÜBERS & HORN - HANNOVER


SALVATORE FARINA - İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI


MANOLO GABBIADINI - SAMPDORIA


DAVID SASSOLİ - AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU BAŞKANI


TREY THOMPKINS - REAL MADRID (BASKETBOL)


EVANGELOS MARINAKIS - OLYMPIAKOS (OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST TAKIMLARININ SAHİBİ)


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