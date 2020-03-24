Corona virüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının yorgunluk izleri

24.03.2020 - 10:42 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 10:57
Corona virüs salgını nedeniyle hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken, dünyanın her yerinden sağlık çalışanları ellerini taşın altına koyup canları pahasına hastalıkla mücadele ediyor.
Virüsle savaş günlerinin ön sırasında yer alan sağlık çalışanları uzun saatler hastanelerde, korunma malzemeleriyle çalışırken, mesai bitiminde yorgunluk izleri yüzlerine yansıyor.
Bir kısmı ekipman bulmakta zorlanıyor. İşte bu yüzden aralarında deniz gözlüğüne virüs koruma gözlüğü muamalesi yapan bile var.
İşte dünyanın farklı yerlerinden corona ile mücadele eden doktorların yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...