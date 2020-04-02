Corona virüsten korunmak için eğlenceli ve yaratıcı maske tercihleri

İnsanlar yeni tip corona virüs (Covd-19) tehlikesinden evde kalanarak korunmaya çalışsalar da zaman zaman dışarı çıkmaları gerektiğinde maske takma yöntemine başvuruyorlar. Bazıları eğlence olsun diye, bazıları da imkansızlıktan dolayı ilginç maske tercihlerinde bulunuyor. İşte coron virüse karşı gülümseten maske örnekleri...

02.04.2020 - 13:26

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