Corona virüsten korunurken bu hataları yapmayın

Dünyada 2 milyon 200 binden fazla insanı etkileyen corona virüs için tedavi arayışları devam ederken uzmanlar, salgına karşı sosyal izolasyon ve karantinanın önemine dikkat çekiyor. Dışarı çıkmak zorunda kalanların ise maske ve eldiven takması hatta en az 1 metre sosyal mesafe uygulaması tembihleniyor. Tüm uyarılara rağmen bu önlemleri yanlış anlayanlar ya da dalgınlıkla hiçe sayanlar oluyor. Yaşam portalı boredpanda corona virüse yakalanmamanız için önlemlere dikkat etmeyenlerin fotoğraflarını paylaştı. İşte aynı hataya düşmemeniz gereken o anlar...

18.04.2020 - 06:47

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