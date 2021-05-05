Corona virüsten öldüğü iddia edilen Prens Philip'in raporu açıklandı

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölüm raporu açıklandı. Raporda ölüm nedeni virüsten değil yaşlılığa bağlı olarak duyuruldu.

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05.05.2021 - 15:22

Corona virüsten hayata veda ettiği iddia edilen Prens Philip'in ölüm raporu açıklandı.







Doktor Sir Huw Thomas'a göre 99 yaşında hayata veda eden Prens Prens'in ölümü yaşlılığa bağlı olarak gerçekleşti.







Philip için corona virüs tedbirleri altında düzenlenen cenaze töreni düzenlenmiş ve tabutu, St. George Şapeli'ne tasarımına yardımcı olduğu yeşil renkli Land Rover ile getirilmişti.







NE OLMUŞTU?



2017 yılında kraliyet görevlerinden emekli olan 99 yaşındaki Prens Philip, son yıllarda sık sık sağlık sorunları yaşıyordu. Hayatının son birkaç ayını da çeşitli hastanelerde geçirmişti.







Geçtiğimiz şubat ayında kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Prens Philip, gözlem altında tutulmuştu. Daha sonra başka bir hastaneye nakledilen Prens Philip'in bu kez de bir enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü ifade edilmişti.