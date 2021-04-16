Corona virüsü yenen Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum

Selin Yeninci

Oyuncu Selin Yeninci, dizi çekimi için bulunduğu Adana’da corona virüse yakalandı. Yeninci, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakımda tedaviye alındı. 33 yaşındaki oyuncu, 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.



"BOĞAZ AĞRISI, KAS VE EKLEM AĞRISI İLE HALSİZLİK ÇEKTİ"



Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi: "Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat’ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle bugün, 8 Mart’ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz”

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"



Taburcu olurken doktorlarına ve ilgili tüm sağlık personeline teşekkür eden oyuncu Selin Yeninci, “Sağlık çalışanları tüm gücüyle corona virüse karşı mücadele ediyor. Benim için çok zor ve acı dolu bir süreci sayelerinde atlatmış oldum. Corona virüsle ve diğer önemli hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.