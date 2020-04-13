Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda

13.04.2020 - 09:17
Corona virüse yakalandıktan sonra iyileştiğini duyuran Tom Hanks ilk kez ekrana çıktı. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telefonferans uygulaması Zoom kullanılarak evlerden yapıldı. Programın sunuculuğunu sürpriz bir şekilde, corona virüsü yenen ünlü aktör Tom Hanks yaptı.
63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, “Evden program sunmak biraz garip” ifadesini kullandı.
Eşinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Hanks, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini söyledi.
Elvis Presley’nin hayatını anlatan filmin çekimleri için Avustralya’da bulunduğu esnada eşi Rita Wilson’la birlikte corona virüse yakalanan ve sosyal medyadan durumunu açıklayan Hanks, TV programındaki konuşmasında, virüse hakkında şöyle konuştu:
“Corona virüs konusunda madendeki kanarya gibiydim, teşhis konduktan sonra her zamankinden daha fazla Amerika'nın babası gibiydim. Kimse beni uzun süre etrafında istemiyordu, insanları huzursuz ediyordum."
Hanks açıklamalarında Avustralya ve ABD'deki sağlık hizmeti farkı hakkında da esprili yorumlarda bulundu.
Ünlü aktör "Avustralyadakiler her açıdan harika. Ama burada ateşinizi ölçerlerken Fahrenheit yerine Santigrat kullanıyorlar. Gelip ‘Ateşiniz 36’ dediklerinde bu bana kötü geliyordu. Ama 36 derece iyiymiş. 38 ise kötüymüş. Basitçe Hollywood'un kadın aktörlere davrandığı gibi" dedi.
Hanks ve eşi Rita Wilson 11 Mart'ta corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Çift, hastanede Covid-19 tedavisi gördükten sonra kendilerini karantina altına almıştı. Daha sonra ABD’deki evlerine dönmüşler, kendilerini evde izole etmeye devam etmişlerdi.