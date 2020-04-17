Corona virüsü yenen ünlüler yaşadıklarını anlattılar

Pink: Kimse güvende değil



Ünlü yıldız Pink oğluyla birlikte yaşadığı süreci "Son üç hafta boyunca (Jameson'ın) belirtilerini ve kendiminkileri bir günlüğe kaydettim. Üç hafta sonra hala (yüksek) ateşi var. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi" diye anlattı. Astım hastası olduğunu da sözlerine ekleyen Pink, Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldı, yalan söylemeyeceğim. Başlangıçta hep 'Eğer gençseniz...', 'Bu 65 yaş ve üstüne...', 'Çocukların hepsi güvende' gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten çok hastaydı ve bu korkutucu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm. Ama bu kesin değil. Kimse güvende değil"

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