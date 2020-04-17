Corona virüsü yenen ünlüler yaşadıklarını anlattılar

17.04.2020 - 07:26
Olga Kurylenko: Hala sabahları öksürüyorum
James Bond filmi Quantum of Solace’ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, corona virüsü yendiğini "Tamamen iyileştim" notuyla duyurdu. 40 yaşındaki oyuncu "Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım" dedi. Kurylenko hala sabahları biraz öksürdüğünü ancak iyileştiğini ve gayet iyi hissettiğini belirtti.
Rita Wilson: Hiç yaşamadığım bir titreme
Rita Wilson, iyileştikten sonra ilk kez CBS This Morning adlı TV programına katılarak corona virüs deneyimini anlattı. "Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı” diyen Wilson, “Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” diye konuştu. Ateşinin 39 dereceye çıktığını söyleyen Wilson, hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hissettiğini belirtti.
Pink: Kimse güvende değil
Ünlü yıldız Pink oğluyla birlikte yaşadığı süreci "Son üç hafta boyunca (Jameson'ın) belirtilerini ve kendiminkileri bir günlüğe kaydettim. Üç hafta sonra hala (yüksek) ateşi var. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi" diye anlattı. Astım hastası olduğunu da sözlerine ekleyen Pink, Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldı, yalan söylemeyeceğim. Başlangıçta hep 'Eğer gençseniz...', 'Bu 65 yaş ve üstüne...', 'Çocukların hepsi güvende' gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten çok hastaydı ve bu korkutucu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm. Ama bu kesin değil. Kimse güvende değil"
Idris Elba: En kötüsünü düşündüm
Eşiyle geçirdiği karantina günlerini, “Tuhaf çünkü asla hareketsiz oturmuyorum, Sabrina da kesinlikle oturmuyor. Bence onun için daha zor, çünkü daralıyor” diye anlatan Idris Elba, “İkimiz de iyiyiz, zihinsel olarak iyimser kalmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Aklınızı başınızda tutun, endişelenmeyin ve panik yapmayın” dedi. Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” ifadesini kullandı.
Fatih Terim: Donör olmaya hazırım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaklaşık 1 aydır mücadele ettiği corona virüsü yendiğini Instagram’daki canlı yayında açıkladı.
Tedavi sürecinde kilo verdiği gözlenen Terim, “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah.
John Taylor: Bu şeyi yeneceğiz
Uzun süre düşündükten sonra açıklama yapmaya karar verdiğini söyleyen İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın beyni John Taylor sosyal medya hesabındaki paylaşımda "3 hafta önce yaptırdığım corona virüs testim pozitif çıktı. 59 yaşında sağlam ve şanslı bir adamım ki bu süreci hafif atlattım" dedi. Tekrar sahneye çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen sanatçı "Bu şeyi yenebiliriz ve yeneceğiz" diye konuştu.
Kristofer Hivju: Ellerinizi yıkayın
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Tormund karakteriyle tanınan Kristofer Hivju, yeni tip corona virüs Covid-19'dan kurtuldu. 41 yaşındaki Norveçli oyuncu, sosyal medya paylaşımında kendisinin ve eşinin virüsü yendiğini duyurdu. Hivju, "Haftalar süren karantinadan ve birkaç haftayı da evde geçirdikten sonra hastalıktan kurtulduk. Neyse ki hafif belirtiler yaşıyorduk" dedi. Oyuncu ayrıca, Covid-19'u daha ağır geçirenlere ve hastalık nedeniyle yakınlarını kaybedenlere sevgilerini gönderdiklerini söyleyerek, sevenlerine sosyal mesafeyi korumalarını, ellerini yıkamalarını ve birbirlerine dikkat etmelerini önerdi.
Tom Hanks
Corona virüse yakalanan ilk ünlülerden olan Hollywood yıldızı Tom Hanks'in yaşadıklarını ise eşi Rita Wilson anlattı: Tom'un ateşi 39 dereceye çıktı. Hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hisetti. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi. Ateşi o kadar yüksek olmasa da bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı.
Demet Sağıroğlu: Darısı şifa bekleyenlerin başına
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Demet Sağıroğlu,"Ben iyileştim arkadaşlar. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına" ifadelerini kullandı.
Levent Dörter: Sağlık Bakanlığı çok ilgiliydi
Taburcu edilen ve ev karantinasında olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından sokağı izlerken görüntülendi. Pencereyi açıp gazetecilerle konuşan Dörter, “Çabuk atlattım. Çok şükür iyiyim. Her şey yolunda. Dilan da ailesiyle evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgili. En yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgileniyor, her gün arayıp mesaj atıyorlar” dedi.
Monaco Prensi Albert: Sosyal mesafeye dikkat
Monegasque Sarayı tarafından yapılan açıklamada Corona virüs tespit edilen Prens Albert’ın tamamen iyileştiği açıklandı. Saray, Prens Albert’ın doktorlar tarafından karantina döneminin bitirilmeye karar verildiğini aktardı. Prensin yakında ailesinin yanına döneceğini ve evinde karantina sürecine devam edeceği duyuruldu. Monegasque Sarayı'ndan, "Ekselansları bir kez daha Monaco halkını evlerinde kalmaya, tedbirlere titizlikle saygı göstermeye ve başkalarıyla temasta sosyal mesafeye dikkat etmeye davet ediyor” açıklaması yapıldı.
Prens Charles
Corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden sağlıklı çıktı. Clarence House’un sözcüsünden yapılan açıklamada, “Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi’nin karantinadan çıktığını doğruluyor” ifadeleri kullanıldı.
Boris Johnson: Hayatımı onlar kurtardı
Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. Başbakan, Twitter üzerinden yayımladığı video mesajında ulusal sağlık sistemine teşekkür etti.