Coronaburger satışları başladı

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir şef, corona virüs temalı hamburgerlerini müşterilerine sundu.

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27.03.2020 - 12:35

Tüm dünyanın corona virüsle savaştığı günlerde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir şef orona virüs temalı hamburgerlerini sunarak şehir sakinlerinin moralini yükseltmeye çalışıyor.







Şef Hoang Tung ve eki günlerini, virüsün mikroskobik görüntüsüne benzetmek için hamburgerlerine hamurdan minik taçlar yaparak ve onları yeşil çayla renklendirerek geçiriyor.





Hanoi şehir merkezinde Pizza Home’un sahibi Tung, “Bir şeyden korkuyorsanız onu yemelisiniz, diye şaka yapıyoruz” diyor.







Restoran şefi, "Böylece corona virüs, onun şeklindeki burgerlerden yedikten sonra o kadar da korkutucu görünmüyor. Bu düşünce tarzı salgın sırasında başkalarına neşe yayıyor" ifadelerini kullandı.







Yaklaşık 150 vakanın görüldüğü ancak ölümün olmadığı Vietnam'da virüs nedeniyle kapanan işletmelerin sayısı artarken, Pizza Home günde yaklaşık 50 hamburger satıyor.