Corona'yı yenen Prens Charles hastane açılışı yapacak

Coronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük karantina sürecinden çıkan İngiltere'de tahtın 1 numaralı varisi, Galler Prensi Charles, virüs nedeniyle kurulan hastanenin açılışını yapıyor.

Chaerles, NHS (Ulusal Sağlık Servisi) İngiltere tarafından kurulan 4 bin yataklı geçici tesisin açılışını video bağlantısı aracılığıyla yapacak.

"Corona virüs sürecinde neyse ki nispeten hafif semptomlarla karşılaştım" diyen Charles, "Şimdi kendimi hastalığın diğer tarafında buluyorum, fakat yine de daha az sosyal mesafe ve genel izolasyon kuralına uyuyorum" ifadelerini kullandı