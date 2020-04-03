Corona'yı yenen Prens Charles hastane açılışı yapacak
Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinadan çıkan Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak.
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DHA 03.04.2020 - 12:43
Coronavirüs salgınına yakalanan ve 7 günlük karantina sürecinden çıkan İngiltere'de tahtın 1 numaralı varisi, Galler Prensi Charles, virüs nedeniyle kurulan hastanenin açılışını yapıyor.
Chaerles, NHS (Ulusal Sağlık Servisi) İngiltere tarafından kurulan 4 bin yataklı geçici tesisin açılışını video bağlantısı aracılığıyla yapacak.
Prens Charles, sergi ve uluslararası kongre merkezi London ExCel’deki tesisin açılışına Birkhall'daki evinden bağlanacak.
71 yaşındaki Prens, karantinadan çıktıktan sonra İskoçya'daki evinden, yayınladığı videoda hastalık sürecini anlatarak, "Sinir bozucu sıkcı bir deneyim" ifadelerine yer vermişti.
"Corona virüs sürecinde neyse ki nispeten hafif semptomlarla karşılaştım" diyen Charles, "Şimdi kendimi hastalığın diğer tarafında buluyorum, fakat yine de daha az sosyal mesafe ve genel izolasyon kuralına uyuyorum" ifadelerini kullandı
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