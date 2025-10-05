Çorum'un gizemli kaya mezarı büyük ilgi görüyor

''DEVASA BİR YAPIYA SAHİP''

Karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok etkilediğini belirten Yağmur, "Kapılıkaya Çorum Laçin arasında Kırkdilim mevkinde yer alıyor. Milattan önce 2'nci yüzyılda inşa edildiği söyleniyor. Burayla ilgili maalesef pek fazla bir bilgi bulunmuyor. Hemen kapının mezar girişinde ve üst kısımda yazan yazıda 'IKEZIOS' diye bir ibare var. Bu bilgi sayesinde içeride bir komutanın bulunduğu söyleniyor. Mezar odasına gelmeden önce, 12 tane basamağı olan biraz daha alt kısımda ise tekrar 8 basamak var. Tabii o dönemin insanlarını anlamak lazım. Burası aynı zamanda su kaynağının yakınında bir derenin hemen yan kısmına inşa edilmiş. İnsanlar için önemli birisi olmalı ki oraya mezarını koymuşlar. Kırkdilim aslında çok önemli bir bölge, yalnız trafikte giderken insanlar araçlarıyla bu kısmı göremiyorlar ve ayrıca kapı uzaktan bakılınca küçük gözüküyor, oysa devasa bir yapıya sahip ve ulaşımı biraz zahmetli" diye konuştu.





