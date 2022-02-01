Coşkun Sabah: Dolandırılma değil suistimal

Şu an 14 bin tavukla günde 12 bin yumurta üretimi yaptıklarını söyleyen Sabah, “Faaliyetlerimizde hiçbir aksama yok. Şirketimiz yerinde kapasite artırarak büyüyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde ikinci çiftliğin haberini alacaksınız. Sevdiklerimizin üzüntülerini almak ve düzeltme yapmak için konuşuyorum. Herkes rahat olsun" diye konuştu.