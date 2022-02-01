Coşkun Sabah: Dolandırılma değil suistimal

Haberler - DHA 01.02.2022 - 16:49
Coşkun Sabah, geçen yıl Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı.
2 gün önce iş ortağı olan arkadaşı Ö.A. tarafından dolandırıldığı yönünde çıkan haberler üzerine çiftliğe gelen Sabah, eski ortağının kayıt altına almadan yumurta satışı yaptığını tespit ettiklerini belirtti.
Sabah, “Dolandırılma olayı başka bir olay, çiftlikten yolsuzluk yapılması, suistimal olması başka. Eski ortağım, buradan haberim olmadan yumurta satmış. Bizim sistemimizde yumurta almak için birisi gelir ve alınan paralar resmi kayıtlara girer. O ise kayıtlara geçmemiş. Oradan alınan parayı cebine indirmiş. Dolandırılmak başka bir şey” dedi.
Şu an 14 bin tavukla günde 12 bin yumurta üretimi yaptıklarını söyleyen Sabah, “Faaliyetlerimizde hiçbir aksama yok. Şirketimiz yerinde kapasite artırarak büyüyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde ikinci çiftliğin haberini alacaksınız. Sevdiklerimizin üzüntülerini almak ve düzeltme yapmak için konuşuyorum. Herkes rahat olsun" diye konuştu.
Eski ortağı hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu ve yargı sürecinin başladığını belirten Sabah, “Bu kişi hizmet karşılığı çalışıyordu. Hissesi, özel bir anlaşması yok, nitelikli dolandırıcı. Karşılıksız çekten, bonodan ve senetten sabıka kayıtları var. Buradan sattığı yumurtalarla hapisten kurtulmuş. Hepsini öğrendik. Bakın, ben ona rahatlıkla 'sahtekar' diyebiliyorum. Kendisinden şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.