Coşkun Sabah: Yetkim olsa Twitter'ı yasaklarım

1 Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) başkan olarak atanan Coşkun Sabah, göreve geldikten sonra Posta'ya konuştu. Sabah, "Ben Türkiye'nin bir değeriyim. Bunun lamı cimi yok! Sosyal medyadaki çeteler beni halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

2 65 yaşındaki Sabah şöyle konuştu: "Sosyal medyada bir çeteler ordusu var. Tamamıyla ruh dengesi kaybolmuş kişiler bunlar. İşleri karşı görüşten olanlara, iftira atma, Beni de halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar."

3 "Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım."

4 "Çünkü Twitter artık güzel şeyler için kullanılmıyor. Burayı sadece küfür etme mecrası olarak kullanıyorlar. Bence bunlar Türkiye’nin yüzde 1’i bile değil. 10 gündür sosyal medyada linç ediliyorum."

5 Bu çetelere sesleniyorum: Körler sağırlar birbirinizi ağırlıyorsunuz. Erdemli kitleler sizin yazdıklarınızın farkında bile değil."