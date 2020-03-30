Country şarkıcısı Joe Diffie corona virüsten hayatını kaybetti (Corona olan ünlü isimler)

Öte yandan açıklamada, "Son haftalarda gerçekleştirdiği çok sayıda katılım nedeniyle Prens'in virüsü kimden kaptığını tespit etmek mümkün değil" denildi.

Virüsün Prens Charles'a kimden bulaştığını tespit etmenin mümkün olmadığı ifade edilse de İngiliz medyası, daha önce corona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulan Prens 2. Albert'in 10 Mart'ta Water Aid yardım kuruluşunun Londra'da düzenlediği yardım etkinliğinde İngiltere Veliaht Prensi Charles ile bir araya geldiğine ve el sıkıştığına dikkat çekti.

Prens Charles, 93 yaşındaki annesi Kraliçe Elizabeth ile de en son 12 Mart’ta görüşmüştü. Kraliyet yetkilileri, Kraliçe'nin durumunun iyi olduğunu bildirdi.