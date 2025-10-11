Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor

Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının Covid-19 riskini artırdığını belirterek uyardı.

Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor - 1

Prof. Keith Rochfort, The Conversation için kaleme aldığı yazısında, özellikle Covid’e yakalanan ya da iyileşme sürecinde olan kişilerin elektronik sigara kullanımını derhal bırakmaları gerektiğini ifade etti. Çünkü vaping (elektronik sigara), enfeksiyon sırasında ya da sonrasında akciğerlerin iyileşmesini zorlaştırıyor ve kalıcı solunum problemlerine yol açabiliyor.

YAŞAM HABERLERİ

Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor - 2

AKCİĞERLERDE ÇİFTE HASAR OLUŞTURUYOR

Mirror'da yer alan habere göre, vaping kan damarlarının iç yüzeyinde tahrişe ve iltihaplanmaya neden olurken, Covid-19 ise akciğerleri enflamatuar (iltihap yapıcı) moleküllerle dolduruyor. Bu ikili etki, akciğerlerdeki kılcal damarları zayıflatıyor, hava keseciklerine sıvı sızmasını sağlıyor ve oksijen geçişini zorlaştırıyor.

Prof. Keith Rochfort, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Vaping, vücudun virüsle zaten zarar görmüş dokularına ek stres yüklüyor. Kişi o an bir şey hissetmese bile, bu durum nefes darlığı, kronik yorgunluk ve normale dönüş süresinin uzaması gibi sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.


Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor - 3

Akciğerlerin sağlıklı işleyebilmesi için “kan-hava bariyeri” olarak bilinen ince bir doku tabakasının sağlam kalması gerekiyor. Ancak bu yapı, hava kirliliği, mikro partiküller ve enfeksiyonlar gibi çevresel etkilere karşı savunmasız. Rochfort’a göre, vaping bu hassas dokuyu enfeksiyon öncesinde bile zayıflatıyor.

Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor - 4

Elektronik sigara buharında bulunan çözücüler, aroma kimyasalları ve metal kalıntılarının, akciğerlerdeki damarları kaplayan endotelyum adı verilen ince hücre tabakasına ulaştığını söyleyen Rochfort, bu durumun damar sağlığı açısından tehlike taşıdığını belirtti.

Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor - 5

2018’de yapılan bir araştırma, hiç sigara içmemiş bireylerde bile elektronik sigara kullanımının damar sağlığını bozabileceğini ortaya koymuştu.

Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor - 6

Prof. Rochfort, özellikle Covid-19’un yaygın olduğu dönemlerde, elektronik sigarayı bırakmanın akciğerlerin ve damarların iyileşmesi için temiz bir ortam sağlayacağını vurguluyor.

Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor - 7

BEYNİ VE KALBİ DE ETKİLİYOR

Yakın zamanda yayımlanan çarpıcı bir araştırmaya göre, elektronik sigara kullanımı demans, kalp hastalıkları ve organ yetmezliği riskini de artırabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER