Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor
Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının Covid-19 riskini artırdığını belirterek uyardı.
Prof. Keith Rochfort, The Conversation için kaleme aldığı yazısında, özellikle Covid’e yakalanan ya da iyileşme sürecinde olan kişilerin elektronik sigara kullanımını derhal bırakmaları gerektiğini ifade etti. Çünkü vaping (elektronik sigara), enfeksiyon sırasında ya da sonrasında akciğerlerin iyileşmesini zorlaştırıyor ve kalıcı solunum problemlerine yol açabiliyor.