Covid-19 riskini artırdığı ortaya çıktı: Akciğerlere çifte zarar veriyor

AKCİĞERLERDE ÇİFTE HASAR OLUŞTURUYOR

Mirror'da yer alan habere göre, vaping kan damarlarının iç yüzeyinde tahrişe ve iltihaplanmaya neden olurken, Covid-19 ise akciğerleri enflamatuar (iltihap yapıcı) moleküllerle dolduruyor. Bu ikili etki, akciğerlerdeki kılcal damarları zayıflatıyor, hava keseciklerine sıvı sızmasını sağlıyor ve oksijen geçişini zorlaştırıyor.

Prof. Keith Rochfort, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Vaping, vücudun virüsle zaten zarar görmüş dokularına ek stres yüklüyor. Kişi o an bir şey hissetmese bile, bu durum nefes darlığı, kronik yorgunluk ve normale dönüş süresinin uzaması gibi sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.





