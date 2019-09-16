Cristiano Ronaldo 14 yıl önce ölen babası için hüngür hüngür ağladı

“Bir numara oldum ve o hiçbir şey göremedi. Benim ödüller aldığımı ve geldiğim yeri göremedi” diyen Ronaldo, “Ailem, annem, kardeşlerim ve hatta büyük oğlum hepsini görüyor ama o hiçbir şey göremiyor. Çok genç öldü” ifadesini kullandı.