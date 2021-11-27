Cristiano Ronaldo: Ben kendimin doktoruyum

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisini zinde tuttuğunu söyleyerek, "Ben kendimin doktoruyum" diye konuştu.

Haberler 27.11.2021 - 11:44

Cristiano Ronaldo: Ben kendimin doktoruyum - 1

Kariyerine İngiltere'de devam eden , formda kalma sırlarını anlattı.

Cristiano Ronaldo: Ben kendimin doktoruyum - 2

36 yaşında olmasına rağmen hala kendisine üst düzey bir şekilde baktığını söyleyen yıldız futbolcu, "Ben kendimin doktoru, beslenme uzmanı ve zihinsel koçuyum. Doğru şeyleri yaparsanız, diğer isimlerden daha iyi olursunuz" dedi.


Cristiano Ronaldo: Ben kendimin doktoruyum - 3

"Günde 20 dakika güneşleniyorum" diyen Ronaldo, "Bunun bana yardımcı olacağını, vücuduma iyi geleceğini biliyorum. Ancak bütün gün güneşin altında kalsam bana zararlı olur. 36 yaşındayım ve hala kendime bakıyorum" diye konuştu.


Cristiano Ronaldo: Ben kendimin doktoruyum - 4

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.


Cristiano Ronaldo: Ben kendimin doktoruyum - 5

Geçtiğimiz günlerde Ronaldo ve Georgina Rodríguez ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu.

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