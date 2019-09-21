Cristiano Ronaldo çocukluğunda ona hamburger yardımı yapan kadını buldu

1 Cristiano Ronaldo, birkaç gün önce ITV kanalında Piers Morgan'a röportaj verdi ve geçmişte yaşadığı maddi imkansızlıkları da anlattı. Portekizli futbolcubirkaç gün önce ITV kanalında Piers Morgan'a röportaj verdi ve geçmişte yaşadığı maddi imkansızlıkları da anlattı.

2 Sporting Lisbon altyapısında oynamak için 11 yaşında tek başına Portekiz'in başkentine taşınan Ronaldo,geçirdiği zor günleri şu sözlerle anlattı: "Geceleri karnımız acıktığında, stadın yanındaki fast food restoranına giderdik. Arka kapıdan kapıyı çalar , hamburger arttı mı diye sorardık. İsimlerinden biri Edna olan 3 kadın inanılmazdı. Bize çok iyilik yaptılar.

3 Ronaldo ayrıca, zor zamanlarında kendisine yardım eden bu üç iyi kalpli kadını uzun süredir aradığını da söyledi.





4 34 yaşındaki futbolcunun bu sözlerinin ardından gazeteci Morgen, bir tweet atarak Edna isimli kadının bulunduğunu söyledi. Popüler futbol kanalı ESPN'nin "Cristiano Ronaldo'nun Edna'yı ve Lizbon'da fakir bir çocukken ona yardım eden iki kızını bulmak için yardımına ihtiyacı var" paylaşımını retweet eden Morgen, "Gelişme: Sanırım Edna'yı bulduk" diye yazdı.

5 Leca, konuşla ilgili "O dönemleri hatırlıyorum. Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu haftalar boyunca neredeyse her gece oluyordu. İçlerinden biri ve en çekingen olanı sanıyorum Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Ronaldo'ya hamburger verdiğime inanamıyorlardı. Kocam ise olayı zaten biliyor. Çünkü bazı geceler beni işten almaya geldiğinde bu olaya şahit oluyordu" dedi.



