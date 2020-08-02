Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu)

Cristiano Ronaldo , aldığı son arabayla yine gündem oldu. Juventus ile ikinci senesinde ikinci Serie A şampiyonluğuna kavuşan Cristiano Ronaldo, kendisine şampiyonluk hediyesi olarak araba satın aldı. Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 milyar TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

Instagram hesabından iki arabasının da olduğu bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, "Manzarayı siz seçin" notunu düştü. Cristiano Ronaldo’nun yeni aracı dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor. Ronaldo’nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon Euro. Ronaldo’nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi ve ücreti ile cep yakıyor. 1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor. Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti.