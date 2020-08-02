Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu)

Juventus formasıyla İtalya’da şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak kendisine 9.5 milyon euro değerindeki dünyanın en pahalı arabası olan Bugatti Centodieci (110) satın aldı. Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro...

ntv.com.tr

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 1
Cristiano Ronaldo, aldığı son arabayla yine gündem oldu. Juventus ile ikinci senesinde ikinci Serie A şampiyonluğuna kavuşan Cristiano Ronaldo, kendisine şampiyonluk hediyesi olarak araba satın aldı. Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 milyar TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 2
Instagram hesabından iki arabasının da olduğu bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, "Manzarayı siz seçin" notunu düştü. Cristiano Ronaldo’nun yeni aracı dünyanın en pahalı arabası olarak dikkat çekiyor.  Ronaldo’nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon Euro. Ronaldo’nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi ve ücreti ile cep yakıyor. 1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor. Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti.
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 3
Kariyeri ödüller ve şampiyonluklarla dolu olan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, başarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sürekli gündeme geliyor.
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 4
Otomobil tutkusu olduğu bilinen yıldız futbolcunun garajında bilenen 20 süper spor ve lüks model bulunuyor.
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 5

Bu otomobillerden en pahalısı 2 yıl önce aldığı 2.8 milyon dolarlık Bugatti Chiron olmuştu. 4 çocuk babası Ronaldo’nun tüm otomobillerinin toplam değeri, 30 milyon dolara ulaştı. Juventus'un yıldızının garajındaki en ekonomik otomobilin değeri 55 bin dolar ile Mercedes’in C sınıfı Coupe modeli. Ronaldo’nun koleksiyonundaki diğer markalar şöyle: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi, BMW. İşte o otomobillerden bazıları... 

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 6

Audi R8 Spyder V10 - 190 bin euro

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 7
Bugatti Chiron - 2.4 milyon euro
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 8
Bugatti Chiron
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 9
Rolls-Royce Ghost
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 10

Lamborghini Aventador LP700-4 - 450 bin euro

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 11
Lamborghini Aventador LP700-4
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 12

Bentley Continental GTC - 200 bin euro

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 13
Bentley Continental GTC
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 14
Porsche Cayenne Turbo S- 130 bin euro
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 15
Porsche Cayenne Turbo S
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 16
Porsche Cayenne Turbo S
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 17

Ferrari F430 

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 18
Ferrari F430
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 19

Aston Martin DB9 - 200 bin dolar

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 20
Bugatti Veyron - 1.5 milyon dolar
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 21
Bugatti Veyron
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 22
Ferrari 599 GTB Fiorano
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 23
Ferrari 599 GTB Fiorano
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 24
Ferrari 599 GTB Fiorano
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 25
McLaren MP4-12C
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 26
McLaren MP4-12C
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 27
McLaren MP4-12C
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 28
Audi R8 Spyder V10 - 190 bin euro
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 29

Porsche 911 Turbo Cabrio

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 30

Audi RS 6 Avant - 280 bin euro

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 31

Audi Q7 - 172 bin euro

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 32
Maserati GranCabrio
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 33
BMW M6
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 34
BMW M6
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 35

Audi S8 - 380 bin euro

Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 36
Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 37
Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 38
Mercedes-AMG S65
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 39
Range Rover Sport
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 40
Koenigsegg CCX
Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu) - 41
Bugatti La Voiture Noire

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