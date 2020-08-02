Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı arabasını aldı (Ronaldo'nun otomobil koleksiyonu)

ntv.com.tr
Bu otomobillerden en pahalısı 2 yıl önce aldığı 2.8 milyon dolarlık Bugatti Chiron olmuştu. 4 çocuk babası Ronaldo’nun tüm otomobillerinin toplam değeri, 30 milyon dolara ulaştı. Juventus'un yıldızının garajındaki en ekonomik otomobilin değeri 55 bin dolar ile Mercedes’in C sınıfı Coupe modeli. Ronaldo’nun koleksiyonundaki diğer markalar şöyle: Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi, BMW. İşte o otomobillerden bazıları...
Audi R8 Spyder V10 - 190 bin euro
Lamborghini Aventador LP700-4 - 450 bin euro
Bentley Continental GTC - 200 bin euro
Ferrari F430
Aston Martin DB9 - 200 bin dolar
Porsche 911 Turbo Cabrio
Audi RS 6 Avant - 280 bin euro
Audi Q7 - 172 bin euro
Audi S8 - 380 bin euro