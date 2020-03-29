Cristiano Ronaldo "evde kal" çağrısı yaptı ama dışarı çıktı (Corona virüs karantinasında dışarı çıkan ünlüler)

Sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve iki çocuğuyla birlikte evde karantina uygulamasına ara vererek dışarı çıktı. Ronaldo, corona virüs tehlikesine aldırmayan tek ünlü değildi. İşte corona virüs salgınında evde karantina çağrılarına rağmen dışarıda olan ünlüler...

ntv.com.tr 29.03.2020 - 16:59 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 17:20

Christiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez 

35 yaşındaki Portekizli futbolcu Ronaldo ve 26 yaşındaki İspanyol kız arkadaşı Rodriguez, Portekiz'in Funchal bölgesinde evde karantina günlerine ara vererek iki çocuğuyla dışarı çıktı. Juventus takımının yıldız futbolcusu, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.

İlham Gencer

93 yaşındaki ünlü piyanist İlham Gencer Bebek’te görüntülendi. Hürriyet’in haberine göre, gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, usta sanatçı, “Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim” dedi.

İşte salgına rağmen yürüyüş rutinlerinden taviz vermeyip sokakta görüntülenen diğer ünlüler...

Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk
Melanie Griffith

Adam Sandler

Jennifer Garner ile çocukları Seraphina ve Samuel Affleck
Ricki Lake
Courtney Thorne-Smith
Aubrey Plaza

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