Cristiano Ronaldo "evde kal" çağrısı yaptı ama dışarı çıktı (Corona virüs karantinasında dışarı çıkan ünlüler)

Christiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez

35 yaşındaki Portekizli futbolcu Ronaldo ve 26 yaşındaki İspanyol kız arkadaşı Rodriguez, Portekiz'in Funchal bölgesinde evde karantina günlerine ara vererek iki çocuğuyla dışarı çıktı. Juventus takımının yıldız futbolcusu, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.