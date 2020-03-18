Cristiano Ronaldo evinde karantinada görüntülendi

ntv.com.tr 18.03.2020 - 07:30 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 07:35
Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo corona virüs tehlikesine karşı kendini Portekiz’in Funchal kentinde yer alan evinde karantinada tutuyor.
Juventus takımının 35 yaşındaki futbolcusu evinde güneş banyosu yaparken görüntülendi.
Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani’nin corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra kendini izole etme kararı aldı. Ronaldo ve Rugani, en son Juventus’un Inter Milan’ı 2-0 yendiği 8 Mart’taki maçta aynı soyunma odasını kullanmıştı.
İkilinin galibiyeti birlikte kutladığı görüntüler de yansımıştı. Rugani, Serie A'da koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.
Ronaldo, takım arkadaş Rugani'de corona virüs çıkmasını gerekçe göstererek geçen hafta İtalya'ya geri dönmeyeceğini kulübe bildirmişti. Öte yandan Serie A'da karşılaşmalar, corona virüs nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.
Ronaldo çocuklarıyla birlikte evde karantinadayken, 26 yaşındaki kız arkadaşı Georgina Rodriguez ise alışveriş yaparken görüntülendi.