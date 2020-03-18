Cristiano Ronaldo evinde karantinada görüntülendi

Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani’nin corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra kendini izole etme kararı aldı. Ronaldo ve Rugani, en son Juventus’un Inter Milan’ı 2-0 yendiği 8 Mart’taki maçta aynı soyunma odasını kullanmıştı.