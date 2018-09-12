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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez tatilde

Geçtiğimiz sezon sonunda Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez yaza veda etmek için lüks bir yatla mavi tura çıktı. Fransa-Saint-Tropez’e demirleyen ikiliye Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr da eşlik etti.

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    Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr. (8) ile tatile çıktı.
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    Mavi tur yapan Ronaldo ve ailesi, önceki gün Fransa-Saint-Tropez’e demirledi.
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    Tüm gün teknede vakit geçiren ikiliden 33 yaşındaki futbolcu jet ski’ye bindi.
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    Geçtiğimiz kasımda kızları Alana Martina’yı dünyaya getiren 24 yaşındaki Rodriguez ise sörf tahtasının üstünde güneşlendi.
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