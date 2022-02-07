Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

Cristiano Ronaldo, sahadaki rekorlarına Instagram rekorlarını ekledi. Portekizli futbolcu, Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçen ilk kişi oldu.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 11:13

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı - 1

Manchester United takımının yıldız futbolcusu , sahada kırdığı rekorlara sosyal medyada yeni rekorlar ekledi.

37 yaşındaki Portekizli sporcu, Instagram’da 400 milyon takipçi sayısını geçen ilk kişi olarak sosyal medya tarihine geçti. Ronaldo için 'Instagram'ın kralı' denilmeye başladı.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı - 2

Eylül 2021’de de 237 milyon takipçiyle Instagram’ın en çok takip edilen kişisi olmuştu.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı - 3

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık aile hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Ronaldo, bugüne dek 3242 gönderi paylaştı. Her birine ortalama 10 milyon ‘beğeni’ alan yıldız futbolcu, sadece 500 kişiyi takip ediyor.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı - 4

5 Şubat’ta 37 yaşına giren ve kutlamayı Instagram’da paylaşan Ronaldo, hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı - 5

Üçü taşıyıcı anneden, biri de sevgilisi Georgina Rodriguez’den olmak üzere dört çocuğu olan Ronaldo, bugünlerde yeniden babalığa hazırlanıyor. Rodriguez, ikiz bebeklere hamile.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı - 6

Instagram’ın en çok takipçi sayısına sahip ikinci ünlüsü de Kylie Jenner oldu. Jenner’ın 308 takipçisi var.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı - 7

Üçüncü sırada Ronaldo’nun Arjantinli rakini Lionel Messi var. Paris Saint-Germain'de forma giyen futbolcunun 306 milyon takipçisi bulunuyor.

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