Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 11:13
Manchester United takımının yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sahada kırdığı rekorlara sosyal medyada yeni rekorlar ekledi.
37 yaşındaki Portekizli sporcu, Instagram’da 400 milyon takipçi sayısını geçen ilk kişi olarak sosyal medya tarihine geçti. Ronaldo için 'Instagram'ın kralı' denilmeye başladı.
Eylül 2021’de de 237 milyon takipçiyle Instagram’ın en çok takip edilen kişisi olmuştu.
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık aile hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Ronaldo, bugüne dek 3242 gönderi paylaştı. Her birine ortalama 10 milyon ‘beğeni’ alan yıldız futbolcu, sadece 500 kişiyi takip ediyor.
5 Şubat’ta 37 yaşına giren ve kutlamayı Instagram’da paylaşan Ronaldo, hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti.
Üçü taşıyıcı anneden, biri de sevgilisi Georgina Rodriguez’den olmak üzere dört çocuğu olan Ronaldo, bugünlerde yeniden babalığa hazırlanıyor. Rodriguez, ikiz bebeklere hamile.
Instagram’ın en çok takipçi sayısına sahip ikinci ünlüsü de Kylie Jenner oldu. Jenner’ın 308 takipçisi var.
Üçüncü sırada Ronaldo’nun Arjantinli rakini Lionel Messi var. Paris Saint-Germain'de forma giyen futbolcunun 306 milyon takipçisi bulunuyor.