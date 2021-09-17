Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı
İngiltere'nin Manchester United takimina transfer olan Cristiano Ronaldo'nun (36) ilk haftasında ikinci evine taşındı. Portekizli yıldızın 6 milyon Sterlin'lik malikanesini terk etme nedeni ise bölgedeki koyun sesleri.
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17.09.2021 - 07:58
Cristiano Ronaldo sürpriz kararla Juventus'tan Manchester United'a transfer oldu. İngiltere'ye yerleşmek için milli takım arasında izin alıp Ada'ya dönen Portekizli oyuncu 6 milyon Pound'luk malikanesinde mutlu olamadı.
Ronaldo'nun birlikte yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu, malikanenin etrafındaki koyunlardan rahatsız oldu.
Sabahın erken saatlerinde meleyen koyunlar ailenin uyanmasına neden oluyor.
The Sun'a konuşan bir kaynak, "Malikanenin konumu çok güzel ve etrafı yeşilliklerle kaplı olmasına rağmen yakınlarında koyunlar var. Arazinin karşısındaki yoldan malikanenin içi gözüküyor. Ronaldo ailesinin gizliliğine çok önem verdiği için taşınma kararı aldı" diye konuştu.
Maçlardan arta kalan zamanlara dinlenmeyi tercih eden 36 yaşındaki Ronaldo, Manchester kentinde bulunan 3 milyon Sterlin'lik diğer evine taşındı.
Cristiano Ronaldo'nun Chesire'daki evinde sinema odası, havuz, 4 araçlık garaj bulunuyor.
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