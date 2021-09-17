Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı

İngiltere'nin Manchester United takimina transfer olan Cristiano Ronaldo'nun (36) ilk haftasında ikinci evine taşındı. Portekizli yıldızın 6 milyon Sterlin'lik malikanesini terk etme nedeni ise bölgedeki koyun sesleri.

17.09.2021 - 07:58

Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı - 1
Cristiano Ronaldo sürpriz kararla Juventus'tan Manchester United'a transfer oldu. İngiltere'ye yerleşmek için milli takım arasında izin alıp Ada'ya dönen Portekizli oyuncu 6 milyon Pound'luk malikanesinde mutlu olamadı.

Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı - 2
Ronaldo'nun birlikte yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu, malikanenin etrafındaki koyunlardan rahatsız oldu.
Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı - 3
Sabahın erken saatlerinde meleyen koyunlar ailenin uyanmasına neden oluyor.

Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı - 4
The Sun'a konuşan bir kaynak, "Malikanenin konumu çok güzel ve etrafı yeşilliklerle kaplı olmasına rağmen yakınlarında koyunlar var. Arazinin karşısındaki yoldan malikanenin içi gözüküyor. Ronaldo ailesinin gizliliğine çok önem verdiği için taşınma kararı aldı" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı - 5
Maçlardan arta kalan zamanlara dinlenmeyi tercih eden 36 yaşındaki Ronaldo, Manchester kentinde bulunan 3 milyon Sterlin'lik diğer evine taşındı.
Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı - 6
Cristiano Ronaldo'nun Chesire'daki evinde sinema odası, havuz, 4 araçlık garaj bulunuyor.
Cristiano Ronaldo koyun sesi yüzünden bir haftada ikinci evine taşındı - 7
Cristiano Ronaldo maç öncesi yaraladığı saha görevlisi kadının yardımına koştu / Haber Detay-Tıkla Oku

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER