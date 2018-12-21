Cristiano Ronaldo, Manchester’daki villasını 3,25 milyon sterline satıyor
ntv.com.tr
Juvenstus forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, Manchester United’da oynarken oturduğu villasını zararına satışa çıkardı. Ünlü futbolcu, villayı satın aldığı fiyatın 600 bin sterlin altına satmaya çalışıyor.
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Juventus takımının Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, İngiltere’nin Manchester şehrindeki villasını satışa çıkardı.
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Beş yatak odalı, geniş yüzme havuzlu, saunası ve buhar banyosunun yanı sıra spor salonu, sinema ve oyun odası bulunan villa 3,25 milyon sterline alıcısını bekliyor.
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Evin satış rakamı yüksek görünse de satışın tamamlanmasıyla 33 yaşındaki yıldız futbolcu zarara uğrayacak. Çünkü Ronaldo, 10 yıldan uzun bir süre önce evi 3,85 milyon sterline satın almıştı.
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Bu, Ronaldo’nun bu evi ilk satışa çıkarışı değil. Ev, ilk olarak 2009 yılında Ronaldo, Manchester United takımından Real Madrid’e transfer olup Old Trafford’dan ayrılırken satışa çıkarılmıştı.
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Evin yeniden satışa çıkarılmasına kadar evi futbolcu Luke Shaw kiraladı.
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Ev, çoğunlukla Manchester’lı futbolcuların oturduğu Alderley Edge bölgesinde yer alıyor.
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İtalyan Juventus takımına 100 milyon euro karşılığında transfer olan Ronaldo, İtalya’nın Torino şehrine taşındı.
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8İşte Ronaldo'nun zararına satışa çıkardığı Manchester'daki villası...
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