Cristiano Ronaldo: Manzaranın tadını çıkarın (Akdeniz keyfi)

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 3 yıldır birlikte olduğu İspanyol model Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. St Tropez'i tercih eden Portekizli yıldız Akdeniz keyfinin fotoğraflarını "Manzaranın tadını çıkarın" notunuşyla paylaştı.
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Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte tatil için Fransa'ya gitti.
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Burada haftalığı 200 bin dolar olan Afrika 1 adlı yatı kiralayan oyuncu, bol bol denize girip güneşlendi.
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34 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini fazlasıyla çekmeyi başardı.
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Fransız Riviera’sından paylaştığı fotoğrafta fit görüntüsüyle ön plana çıkan Ronaldo paylaşımın altına, “Ailemle tatilin keyfini çıkarıyorum. Manzaranın tadını çıkarın” notunu düştü.
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Juventus'un yeni teknik rirektörü Maurizio Sarri'nin yeni sezon öncesi takımın yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir araya geldiği iddia edildi.
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Sarri'nin, Cristiano Ronaldo’nun yat tatiline aldırış etmeden başarılı futbolcunun tatil yaptığı yere gittiği öne sürüldü.
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İtalya basınında yer alan haberlere göre; Akdeniz’de ailesiyle birlikte yat tatilini sürdüren Ronaldo, yeni hocasını yatında karşıladı ve ikili yeni sezonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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Akdeniz sahillerinde gelecek sezon takıma oynatmayı planladığı taktik ve formasyon hakkında Ronaldo ile fikirlerini paylaşan Sarri’nin, diğer oyuncularla da birebir görüşmeler yapması bekleniyor.