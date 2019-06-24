NTV

Cristiano Ronaldo: Manzaranın tadını çıkarın (Akdeniz keyfi)

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 3 yıldır birlikte olduğu İspanyol model Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. St Tropez'i tercih eden Portekizli yıldız Akdeniz keyfinin fotoğraflarını "Manzaranın tadını çıkarın" notunuşyla paylaştı.

  • 1

    Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte tatil için Fransa'ya gitti.
  • 2

    Burada haftalığı 200 bin dolar olan Afrika 1 adlı yatı kiralayan oyuncu, bol bol denize girip güneşlendi.
  • 3

    34 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgisini fazlasıyla çekmeyi başardı.
  • 4

    Fransız Riviera’sından paylaştığı fotoğrafta fit görüntüsüyle ön plana çıkan Ronaldo paylaşımın altına, “Ailemle tatilin keyfini çıkarıyorum. Manzaranın tadını çıkarın” notunu düştü.
  • 5

    Juventus'un yeni teknik rirektörü Maurizio Sarri'nin yeni sezon öncesi takımın yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir araya geldiği iddia edildi.
  • 6

    Sarri'nin, Cristiano Ronaldo’nun yat tatiline aldırış etmeden başarılı futbolcunun tatil yaptığı yere gittiği öne sürüldü.
  • 7

    İtalya basınında yer alan haberlere göre; Akdeniz’de ailesiyle birlikte yat tatilini sürdüren Ronaldo, yeni hocasını yatında karşıladı ve ikili yeni sezonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

  • 8

    Akdeniz sahillerinde gelecek sezon takıma oynatmayı planladığı taktik ve formasyon hakkında Ronaldo ile fikirlerini paylaşan Sarri’nin, diğer oyuncularla da birebir görüşmeler yapması bekleniyor.
  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin