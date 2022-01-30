Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, lige verilen arayı Dubai'de geçirdi. Burada gençlerle buluşan Portekizli oyuncu tavsiyelerde bulunarak başarının şifresini verdi.

Haberler 30.01.2022 - 10:58

Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım - 1

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı isimleri arasından gösterilen , gençlerle bir araya geldi. Lige verilen arada 'ne giden Portekizli futbolcu, Dubai'deki Al Wasl Plaza'da gerçekleşen etkinlikte tavsiyelerde bulundu.

Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım - 2

Hayat hikayesinden kesitler anlatan Ronaldo, dijital dünyada yaşanan sorunlardan dolayı gençlere sanal dünyanın esiri olmayın mesajını verdi.

Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım - 3

Sezon başı Juventus'tan Manchester United'a transfer olan 37 yaşındaki oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen nasıl formda kaldığını anlattı.

Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım - 4

Sağlığına dikkat ettiğini belirten tecrübeli yıldız, "İyi beslenin, iyi uyuyun ve sağlığınıza dikkat edin. Ben 37 yaşında üst seviyede oynayabiliyorsam, bunu vücuduma iyi bakmama borçluyum" dedi. 

Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım - 5

Genç çocukların teknoloji bağımlı hale gelmemesini öneren Ronaldo, "Sanal dünyanın esiri olmamalıyız ama avantajlarını kullanmalıyız. Oğlumun bana tek sorduğu şey ne zaman bir telefonu olacağı. Ona, daha zamanının gelmediğini söylüyorum. Aldığım zaman da limitli kullanacak" dedi.

Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım - 6

Genç yaşta babasını kaybeden Cristiano Ronaldo, "Gençlere vücutlarına nasıl bakacaklarını, yeterince su içmeyi, egzersiz yapmayı, babalarının sözünü dinlemeyi öğretmeliyiz çünkü onlar iyi tavsiye verir" düşüncesini aktardı.

Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım - 7

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