Cristiano Ronaldo: Oğluma daha telefon almadım

Genç çocukların teknoloji bağımlı hale gelmemesini öneren Ronaldo, "Sanal dünyanın esiri olmamalıyız ama avantajlarını kullanmalıyız. Oğlumun bana tek sorduğu şey ne zaman bir telefonu olacağı. Ona, daha zamanının gelmediğini söylüyorum. Aldığım zaman da limitli kullanacak" dedi.