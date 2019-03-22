Cristiano Ronaldo tecavüz davası yüzünden ABD'ye gitmek istemiyor
Cristiano Ronaldo, eski manken ve öğretmen ABD'li Kathryn Mayorga'nın tecavüz iddiaları yüzünden yargılandığı dava nedeniyle Juventus'un Amerika Birleşik Devletleri turuna katılmak istemiyor. İtalya kulübünün bu nedenle Singapur ve Çin gibi farklı planlar yapmaya başladığı öne sürüldü.
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1Juventus'un bu yaz düzenlemek istediği Amerika Birleşik Devletleri turuna Cristiano Ronaldo'nun katılmak istemediği iddia edildi.
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New York Times'ta yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun, Kathryn Mayorga ile devam eden tecavüz davası ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamak için ABD'ye girmek istemediği kaydedildi.
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Ronaldo'nun masumiyetini sürekli dile getirmesine rağmen dava sonuçlanana kadar ABD'ye gitmekten çekindiği de belirtldi.
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4Ocak ayında, mahkemenin devam ettiği Las Vegas'ta polis, DNA örneğini alabilmek için Ronaldo'nun tutuklanma kararını çıkartmıştı.
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5Juventus'un da Ronaldo'nun bu kararı üzerine yeni planlar yapmaya başladığı ve Singapur ile Çin'i planları arasına aldığı ifade edldi.
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6Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğluna yönelik tecavüz suçlaması hakkında "Kathryn Mayorga oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi” demişti.