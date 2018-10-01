Cristiano Ronaldo tecavüz iddiasına yanıt verdi

Der Spiegel’e röportaj veren Mayorga, Ronaldo ile cinsel ilişkiye girmek istemediğini ancak gitmesine izin verme sözü verdikten sonra Ronaldo’yu öptüğünü söyledi.

Mayorga ayrıca, “Bana saldırdıktan hemen sonra gitmeme izin vermedi. Bana ‘Bebeğim bebeğim’ diye sesleniyordu” dedi.

“Tam olarak hatırlamıyorum ama bana ‘Özür dilerim’ ya da ‘İncindin mi?’ gibi bir şey söyledi” diyen Mayorga, Ronaldo’ya kızgın bir şekilde AIDS’li olup olmadığını da sorduğunu anlattı.