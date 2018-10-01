Cristiano Ronaldo tecavüz iddiasına yanıt verdi
ntv.com.tr
Dokuz yıl önce Las Vegas’ta bir kadına tecavüz ettiği ve sessiz kalması için para ödediği iddiasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, iddialara ilk kez yanıt verdi.
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Cristiano Ronaldo, kendisine yönelik tecavüz suçlamasına yanıt verdi.
Alman Der Spiegel dergisinin, Ronaldo’nun, tecavüz iddiasıyla ortaya çıkan Kathryn Mayorga’ya sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediğini yazması üzerine yıldız futbolcu BBC’ye konuştu.
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33 yaşındaki Portekizli futbolcu, “Spiegel göz göre göre yasadışı habercilik yapıyor” diyerek, “Bu, muhtemelen son yıllarda yapılan en ciddi kişisel hak ihlallerinden biri” ifadesini kullandı.
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Instagram hesabından bir video yayınlayarak da kendisi savunan Ronaldo, “Hayır, hayır, hayır. Benim adımı kullanarak kendi reklamlarını yapmak istiyorlar. Bu normal” dedi.
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34 yaşındaki Kathryn Mayorga adlı kadın Ronaldo’nun 2009 yılında Las Vegas’ta bir otelde kendisine saldırdığını iddia etmişti.
Juventus takımının yıldızı Ronaldo ise çıkan haberleri ‘yalan haber’ olarak nitelendirip iddiaları reddetmişti.
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Basına yansıyan mahkeme dosyasında Kathryn Mayorga’nın avukatı, “Cristiano Ronaldo davacıyı yatak odasına ve yatağın üstüne itti ve cinsel ilişkiye girmeye zorladı” dedi. Davacının “Hayır, hayır, hayır” şeklinde bağırarak Ronaldo’yu reddetiği de dosyada yer aldı.
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Avukatın açıklamasında, “Cristiano Ronaldo cinsel saldırısını sona erdirdiğinde özür dileyerek davacının odadan çıkmasına izin verdi, genel olarak kibar davrandı” sözleri dikkat çekti.
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Der Spiegel’e röportaj veren Mayorga, Ronaldo ile cinsel ilişkiye girmek istemediğini ancak gitmesine izin verme sözü verdikten sonra Ronaldo’yu öptüğünü söyledi.
Mayorga ayrıca, “Bana saldırdıktan hemen sonra gitmeme izin vermedi. Bana ‘Bebeğim bebeğim’ diye sesleniyordu” dedi.
“Tam olarak hatırlamıyorum ama bana ‘Özür dilerim’ ya da ‘İncindin mi?’ gibi bir şey söyledi” diyen Mayorga, Ronaldo’ya kızgın bir şekilde AIDS’li olup olmadığını da sorduğunu anlattı.
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Mayorga’nın olaydan sonra Las Vegas Polis Merkezi’ne gitmesi üzerine polis olay yerinde kanıt topladı, fotoğraf çekti.
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Ronaldo’nun kendisine misilleme yapmasından korktuğu için bugüne kadar konuşmadığını söyleyen Mayorga, #MeToo hareketinden etkilendiği için konuşmaya karar verdiğini söyledi.
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Tecavüz ve Ronaldo'nun o geceyle ilgili sessiz kalması için kendisine 375 bin dolar ödediği iddiası sonrası Mayorga için avukatları Nevada'da yeni bir dava açmıştı.
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Ronaldo’nu avukatı Avukat John Kreile, "Yalan beyanlarla, doğruları çarpıtan sözlerle ilgili yasal yollara başvuracağız" ifadelerini kullanmıştı.
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Ronaldo'nun avukatlarının bugüne kadar tecavüz suçlamasında bulunan kadın ile ilgili yasal olarak bir hamle yapmadığı da belirtilmişti.