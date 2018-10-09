Cristiano Ronaldo tutuklanmamak için Portekiz’e dönmek zorunda iddiası

1 “Cristiano Ronaldo sınır dışı edilmemek için ülkesi Portekiz’de yaşamak zorunda.” İddia, hukuk uzmanlarından geldi.

2 Uzmanlara göre, ABD’li yetkililer Ronaldo'nun kendisine yönelik tecavüz suçlaması nedeniyle Avrupa Tutuklama Emri ile iade edilmesini talep edebilir.

3 Ancak futbol yıldızının tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemesinin bir yolu, kendi ülkesinde yaşayan şüpheliler için iade hakkı kullanılmadığı için ülkesi Portekiz'e geri dönmek olabilir.

4 İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, avukat Emilio Cortes, “Avrupa’daki yasalarla ABD’deki yasalar farklı. Amerikalı yetkililer Portekiz'de olmadığı sürece Ronaldo'nun iadesini talep etme imkanına sahipler” dedi.

5 Uyarı, Las Vegas polisinin, Kathryn Mayorga adlı kadın tarafından tecavüzle suçlanması üzerine Ronaldo hakkında yeniden soruşturma başlatmasından hemen sonra geldi.

6 Hukuk uzmanlarına göre, temmuz ayında, İtalyan kulübü Juventus’la dört yıllığına 100 milyon euro’luk anlaşma imzalayan forvet oyuncusu Ronaldo için kritik karar verme zamanı. Buna göre 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Portekiz’de devam etmek zorunda kalabilir.

7 Ronaldo, 75 milyon takipçisi olan sosyal medya kanalı üzerinden, “Tüm suçlamaları reddediyorum” derken, annesi ve kız kardeşi de yaptıkları sosyal medya paylaşımında Ronaldo’nun hayranlarından, adalet için destek istemişti.

8 Öte yandan önceki gün Cristiano Ronaldo'ya ikinci bir tecavüz suçlaması daha gelmişti. İlk davacı Kathryn Mayorga'nın avukatına başka bir kadın daha tecavüz iddiasıyla ulaşmıştı.

9 Dokuz yıl önce Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski model Kathryn Mayorga’nın avukatı Leslie Stovall, kendisini arayan bir kadının daha ünlü futbolcuyu tecavüzle suçladığını açıklamıştı.

10 “Benzer bir deneyim yaşadığını söyleyen bir başka kadın beni aradı” diyen Stovall, kadının kimliğini açıklamadı. Avukat, kadının şikayetini Las Vegas polisine iletebileceğini söylemişti.

11 Kathryn Mayorga, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açmış, Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğrulamıştı.

12 Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etmişti. Ronaldo’nun Mayorga’ya olayı ifşa etmemesi için 375 bin dolar verdiği de mahkeme dosyasına girmişti.

13 İlk olarak Alman Der Spiegel dergisinde yer alan iddialara göre, Mayorga, 24 yaşındayken, 12 Haziran 2009 akşamı Las Vegas’ta bir otelde Ronaldo ile tanıştığını, birlikte eğlendiklerini söylemiş, daha sonra otel odasında Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı.

14 Mayorga tecavüzün ardından ciddi bir duygusal travma yaşadığını söyleyerek dokuz yıl sonra olayı anlatmasının nedenini, yeni bir dava açarak adaleti bulabileceğine inanması ve MeToo hareketinin kendisine cesaret vermesi olarak açıklamıştı.

15 Ronaldo BBC’ye konuşarak, “Spiegel göz göre göre yasadışı habercilik yapıyor. Bu, muhtemelen son yıllarda yapılan en ciddi kişisel hak ihlallerinden biri” ifadesini kullanmıştı.