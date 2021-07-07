Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde

36 yaşındaki Ronaldo, tüm çocukları ve Georgina Rodriguez birlikte lüks yatıyla seyahate çıktı.

İkiliye arkadaş grupları da eşlik ediyor.

310 milyon takipçili Instagram hesabıyla paylaşım başına 1 milyon 604 bin dolarlık kazancıyla zirvede yer alıyor.

Juventus ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği halen merak konusu.