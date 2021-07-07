Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Euro 2020'den elenmesi sonrası Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla soluğu tatilde aldı. Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'in beklentinin altında kalarak Euro 2020'de kupaya veda etmesi sonrası tatile çıktı. 36 yaşındaki Ronaldo, tüm çocukları ve Georgina Rodriguez birlikte lüks yatıyla seyahate çıktı. İkiliye arkadaş grupları da eşlik ediyor. Çift tatil karelerini sosyal medya hesaplarında da yayınladı. 310 milyon takipçili Instagram hesabıyla paylaşım başına 1 milyon 604 bin dolarlık kazancıyla zirvede yer alıyor. Juventus ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği halen merak konusu.