Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Euro 2020'den elenmesi sonrası Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla soluğu tatilde aldı.

07.07.2021 - 12:20

Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde - 1
Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'in beklentinin altında kalarak Euro 2020'de kupaya veda etmesi sonrası tatile çıktı.


Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde - 2
36 yaşındaki Ronaldo, tüm çocukları ve Georgina Rodriguez birlikte lüks yatıyla seyahate çıktı.


Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde - 3
İkiliye arkadaş grupları da eşlik ediyor.
Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde - 4
Çift tatil karelerini sosyal medya hesaplarında da yayınladı.


Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde - 5
310 milyon takipçili Instagram hesabıyla paylaşım başına 1 milyon 604 bin dolarlık kazancıyla zirvede yer alıyor.


Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde - 6
Juventus ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği halen merak konusu.

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