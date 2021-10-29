Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ikiz bebek sevinci

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez ikiz bebek beklediklerini duyurdu.

Haberler 29.10.2021 - 09:34

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ikiz bebek sevinci - 1

sosyal medya hesabından Georgina Rodríguez ile birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini verdi.


Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ikiz bebek sevinci - 2

Eşi Georgina Rodriguez’in hamile olduğunu duyuran Ronaldo ,12 haftalık hamile olan Arjantinli modelin ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini açıkladı.


Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ikiz bebek sevinci - 3

Ronaldo, Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafı da yayınladı.


Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ikiz bebek sevinci - 4

Ronaldo, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.


Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ikiz bebek sevinci - 5

3’ü taşıyıcı anneden 4 çocukları olan Portekizli yıldız oyuncu ve Rodríguez çifti ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacak.

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