Cristiano Ronaldo'dan saç ekim merkezi

İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya’da saç ekim merkezi açtı. Ronaldo'nun bu merkez için üç Türk doktorla anlaştığı da iddia edildi.
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya’da saç ekim işine girdi.
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Geçtiğimiz günlerde Madrid'de klinik açan Ronaldo'nun, saç ekim merkezinin yüzde 50 hissesine sahip olduğu öğrenildi.
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34 yaşındaki Ronaldo'nun bu tıp merkezi için üç Türk doktorla anlaştığı da öne sürüldü.
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İsmi açıklanmayan bu doktorların, saç ekimi yapacak olan ekibe de ders vereceği iddia edildi.
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Açılışta konuşan Ronaldo, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi.