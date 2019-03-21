NTV

Cristiano Ronaldo'dan saç ekim merkezi

İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya’da saç ekim merkezi açtı. Ronaldo'nun bu merkez için üç Türk doktorla anlaştığı da iddia edildi.

  • 1

    Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya’da saç ekim işine girdi.


  • 2

    Geçtiğimiz günlerde Madrid'de klinik açan Ronaldo'nun, saç ekim merkezinin yüzde 50 hissesine sahip olduğu öğrenildi.


  • 3

    34 yaşındaki Ronaldo'nun bu tıp merkezi için üç Türk doktorla anlaştığı da öne sürüldü.


  • 4

    İsmi açıklanmayan bu doktorların, saç ekimi yapacak olan ekibe de ders vereceği iddia edildi.


  • 5

    Açılışta konuşan Ronaldo, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin