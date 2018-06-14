Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez’in mağazada başlayan büyük aşkı
ntv.com.tr
Model Georgina Rodriguez, 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın en önemli gücü olacak Cristiano Ronaldo ile İngilizce öğrenmek için gittiği İngiltere'de çalıştığı mağazanın etkinliğinde üç yıl önce tanıştı.
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2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın en önemli gücü olması beklenen Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez’in aşkı bir mağazada başladı.
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İspanya'nın Jaca şehrinde dünyaya gelen ve dans eğitimi alan 23 yaşındaki İspanyol model Georgina Rodriguez İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti.
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İngiltere'den dönüşünde Madrid'e taşınıp Gucci mağazasında çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, üç yıl önce Cristiano Ronaldo ile Dolce&Gabbana firmasının düzenlediği bir etkinlikte tanıştı.
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Aralarında bir aşk başlayan çiftin geçen yıl Alana Martina adını verdikleri bir kızları oldu.
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Ronaldo’nun ayrıca sekiz yaşında Ronaldo Jr. adında bir oğlu ve 2017 Haziran’ında taşıyıcı anneden dünyaya gelen Eva ve Mateo adında ikiz çocukları var.
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Geçtiğimiz aylarda 33 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu, dördüncü çocuğunun annesi olan kız arkadaşı Georgina Rodriguez’e tektaş yüzük hediye etmişti. Çiftin yakında evleneceği iddia edilse de henüz düğün haberi gelmedi.